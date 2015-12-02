В Станице-Луганской найден пакет с младенцем, оставленный многодетной матерью

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Национальной полиции в области, об этом 30 ноября в Станично-Луганский отдел полиции сообщил диспетчер скорой медицинской помощи.

Согласно сообщению, младенец был доставлен в районную больницу с диагнозом: переохлаждение и ампутационная культя правого предплечья. Позже ребенок был доставлен в Лисичанскую больницу, где сейчас за жизнь девочки борются врачи.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что 30 ноября в 09.00 по указанному адресу подъехал автомобиль «ВАЗ-21111» из которого вышла неизвестная женщина (водитель), с цветным пакетом в руках зашла в подъезд и сразу же вышла без пакета, села в автомобиль, и уехала в неизвестном направлении. С места происшествия изъяли хозяйственную сумку, простыни, детское одеяло.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли 31-летнюю жительницу с. Валуйское (Станично-Луганский район). Женщина объяснила правоохранителям, что ребенка родила самостоятельно по месту жительства и решила его оставить в связи с тем, что уже имеет трех детей в возрасте от 3-х до 7 лет.

Данный факт предварительно квалифицирован по ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности, совершенное матерью в отношении новорожденного ребенка). Продолжается досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.