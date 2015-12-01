Во Львове травмирован ребенок в результате падения дерева во время урагана

Во Львове сегодня в результате падения деревьев во время урагана травмирован двухлетний ребенок, повреждены троллейбусная сеть и автомобиль.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, по улице Архипенко на жилой дом упало дерево, которое разбило стекло в квартире и травмировало двухлетнего ребенка. Пострадавшая девочка с диагнозом резаная рана теменной области головы госпитализирована во Львовскую городскую детскую клиническую больницу.

Как сообщили во львовском коммунальном предприятии «Львовэлектротранс», сегодня на улице Стрыйской возле Монумента славы в результате порывов ветра на автомобиль „УАЗ Патриот”, который двигался по дороге, упало дерево, которое повредило контактную троллейбусную сеть в направлении к центру города. В связи с этим движение троллейбусов осуществляется только в одном направлении, проводятся аварийно-восстановительные работы. Автомобиль получил значительные повреждения, данных о травмировании водителя пока нет.

По данным Львовского регионального центра по гидрометеорологии, до конца суток 1 декабря во Львове порывы северо-западного ветра будут достигать 25 м/сек.

Синоптики предупреждают, что во Львове на сутки 2 декабря ночью и утром будут порывы северо-западного ветра 15-20 м/сек. На дорогах гололедица.

Львовский городской совет, учитывая штормовое предупреждение, обратился к жителям города с просьбой обходить места вблизи линий электропередач и большого скопления деревьев, которые могут представлять особую опасность при сильном ветре.