На Прикарпатье возможно схождение лавин
17:57, 01 декабря 2015Новости регионов
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1-2 декабря, в связи со снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области объявляется опасность схода лавин (II степень опасности).
Снежная лавина / Фото: alp.org.ua
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности схода лавин на Прикарпатье.
Об этом сообщается на сайте ГСЧС.
«1-2 декабря, в связи со снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области объявляется опасность схода лавин (II степень опасности)», - говорится в сообщении.
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