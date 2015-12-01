На Прикарпатье возможно схождение лавин

17:57, 01 декабря 2015
Новости регионов
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1-2 декабря, в связи со снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области объявляется опасность схода лавин (II степень опасности).

Снежная лавина / Фото: alp.org.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности схода лавин на Прикарпатье.

Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

«1-2 декабря, в связи со снегопадами, в высокогорье Ивано-Франковской области объявляется опасность схода лавин (II степень опасности)», - говорится в сообщении.

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