В Киеве пациент выпал из восьмого этажа больницы

В Киеве пациент выпал с восьмого этажа больницы.

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве, это произошло 30 ноября в Оболонском районе.

«Вчера в 16:11 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что в Оболонском районе с восьмого этажа городской больницы выпал мужчина», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 66-летний пациент проходил курс стационарного лечения в терапевтическом отделении. По словам врачей, мужчина находился в подавленном состоянии.

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