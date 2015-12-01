В Сумской области проживают 366 больных СПИДом

В Сумской области на сегодняшний день проживают 366 больных СПИДом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации со ссылкой на информацию областного Центра профилактики и борьбы со СПИДом, предоставленную по случаю Всемирного дня борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря.

«С 1987 года в Сумской области официально зарегистрировано 2,436 тыс. ВИЧ-инфицированных людей, 715 больных СПИДом и 188 умерших от СПИДа. На сегодняшний день в области проживает 1,215 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе 366 больных СПИДом», – говорится в сообщении.

Сейчас в области самые высокие показатели распространенности ВИЧ-инфекции по результатам диспансерного наблюдения наблюдаются в Конотопе, Сумах, а также в Кролевецком, Роменском и Шосткинском районах. Лидером в области является город Ромны.

«ВИЧ-инфекция уже давно перестала быть признаком социального неблагополучия. По результатам специальных исследований, распространенность ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков снижается. С 2008 г. основным путем передачи вируса ВИЧ в Сумской области стал половой. В настоящее время почти три четверти ВИЧ-инфицированных, выявленных в области, инфицируются от своих половых партнеров. Становится актуальным инфицирование мужчин гомосексуальным путем», – отмечает пресс-служба.

Кроме того, на Сумщине вызывает беспокойство распространение ВИЧ среди молодежи в возрасте 15-24 года: ежегодно регистрируется 15-20 ВИЧ-инфицированных молодых людей. Подавляющее большинство из них - это молодые женщины, которые узнали о своем ВИЧ-статусе во время беременности.

Также в области зарегистрировано 32 ВИЧ-инфицированных ребенка. Все они находятся на пожизненной антиретровирусной терапии.

Справка УНИАН. Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно с 1 декабря 1988 года по инициативе Всемирной организации здравоохранения. В этот день на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией о ВИЧ/СПИДе. Главная цель введения этого Дня – обратить внимание общества на эту проблему.