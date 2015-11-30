Гуманитарный штаб доставил помощь жителям Сартаны

900 наиболее нуждающихся жителей Сартаны получили гуманитарную помощь от волонтеров. В основном это старики старше 65 лет. Продукты привезла бригада мобильной выдачи Штаба Рината Ахметова.

Этот населенный пункт находится близ Мариуполя, на мирной территории, но на его окраинах не прекращаются обстрелы до сих пор. Так называемая «серая зона» образовалась в результате отвода вооружений по обе стороны линии соприкосновения. По оценкам волонтеров только в Сартане порядка 5000 людей остро нуждающихся в продуктах питания.

«Это первый выезд наших волонтеров в Сартану. Несмотря на близкое расположение к Мариуполю и восстановленную после августовских обстрелов инфраструктуру, оттуда выехала большая часть молодежи. Оставшиеся старики выживают на минимальные пенсии, без поддержки детей и родных. Люди узнали о приезде нашей бригады и начали занимать очередь с 3-х часов ночи. В декабре мы планируем продолжить выезды в Сартану, и оказать помощь всем жителям льготных категорий в соответствие с критериями Штаба», – рассказывает Евгения Рзаева, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба.

Читайте такжеШтаб Ахметова выдал более 400 тысяч продуктовых наборов для детей С запросом о помощи мирным жителям Сартаны в Штаб Ахметова обратились местные власти. Их представители предоставили помещение для работы волонтеров, подготовили списки жителей, помогали координировать очередь во время выдачи.

Сартана стала 195-м населенным пунктом, куда отправилась мобильная бригада. Проект мобильных бригад выдачи Штаба Рината Ахметова был запущен в мае 2015 года. Мобильная доставка продуктов позволяет оказать помощь людям в селах «серой зоны» Донецкой области, где нет возможности открыть стационарный пункт выдачи. По состоянию на 30 ноября 2015 года продукты получили более 69,5 тысяч человек.