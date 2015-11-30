В Киеве возможен рост показателей по ВИЧ-инфицированию – эксперт

Об этом исполнительный директор Киевского отделения Всеукраинской сети людей с ВИЧ/СПИД Лада Булах заявила на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, столицу может ожидать рост показателей инфицирования ВИЧ молодежи и младенцев, рожденных ВИЧ-позитивными матерями.

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«На сегодня проблемы ВИЧ/СПИДа углубляются. Центр СПИДа не финансируется. Бесплатного тестирования нет. Несмотря на то, что принята Национальная программа по преодолению эпидемии ВИЧ, в Киеве она провалена. Ее не приняли по неизвестным нам причинам. На сегодня профинансировано только детские смеси питания младенцев с целью профилактировать передачу ВИЧ от матери к ребенку», - сказала Булах.

Она акцентировала, что в столице тестирование на ВИЧ-инфекцию осуществляется на платной основе, а следовательно недоступно многим лицам из группы риска.

«Первый шаг в борьбе с эпидемией – доступное тестирование. В Киеве за него надо платить. Поэтому нам следует ожидать роста показателей заражения ВИЧ. В этом году в Киеве умерло 205 человек с ВИЧ-инфекцией, из них 70 человек – из-за туберкулеза. В Европе эти показатели нулевые», - отметила Булах.

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«В столице комплексную социальную, психологическую помощь оказывают только в двух коммунальных заведениях и только молодежи и детям. Взрослым ВИЧ-позитивным больным в Киеве (за деньги города) не предоставляется помощь вообще. Соцучреждения просто не принимают к себе людей с ВИЧ-статусом», - сказала Булах.

В свою очередь главный врач Киевского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Александр Юрченко подчеркнул, что столица остается в пятерке городов-лидеров по распространению ВИЧ.

«В Киеве на диспансерном учете состоят около 15 тысяч ВИЧ-положительных людей. Главный путь передачи инфекции – половой. В последнее время меняется возрастная структура - среди впервые выявленных случаев преобладают люди за 50 лет», - подчеркнул Юрченко.

Он также подчеркнул, что в этом году в Киеве не зафиксировано ни одного случая заражения медиков ВИЧ-инфекцией.

«В отношении детей рожденных ВИЧ-позитивными роженицами. Показатели: 23 ВИЧ-положительных новорожденных на тысячу. Это дети матерей, которые не желали быть на больничном учете и не лечились. Все, кто получил соответствующую терапию, родили младенцев с отрицательным статусом», - сказал Юрченко.

Как сообщал УНИАН, по оценкам ВОЗ и Объединенной Программы ООН по ВИЧ/СПИДУ (ЮНЭЙДС), Украина остается регионом с высоким уровнем распространения ВИЧ-инфекции среди других стран Восточной Европы и Центральной Азии. По официальной статистике, с начала 2015 года в Украине зарегистрировано более 13 тыс. случаев ВИЧ-инфекции, а с 1987 по 2015 год - более 277 тыс.

27 ноября в Украине стартовала новая волна информационной кампании «Не дай СПИДу шанс!». Целью кампании является повышение осведомленности о ВИЧ-инфекции среди населения, популяризация ответственного поведения и тестирования на ВИЧ.