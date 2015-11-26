Штаб Ахметова выдал более 400 тысяч продуктовых наборов для детей

Сегодня, 26 ноября, в Донецке был выдан 400-тысячный детский набор. Его получил 2-летний Ваня, который регулярно вместе с мамой приходит в Куйбышевский районный пункт выдачи помощи от Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в Штабе.

«Мой малыш получает помощь с лета прошлого года. По семейным обстоятельствам, мы ни разу не покидали город на протяжении всей войны. Нам было очень тяжело и страшно. Но, к счастью, наш Ваня всегда был сыт и здоров. Для нас это самое главное», – рассказывает Наталья, мама мальчика.

Каждые 35 дней помощь от Штаба получают более 30 тысяч детей от 0 до 35 месяцев, проживающие на мирных и неподконтрольных территориях Донбасса. Наиболее востребованы детские наборы в таких городах, как Донецк, Макеевка, Шахтерск, Харцызск, Горловка и Енакиево.

«Помощь детям – одна из основных задач, которые поставил Ринат Ахметов перед своим Штабом. Ежедневно мы выдаем более 1 тысячи детских наборов. Мы хотим, чтобы малыши Донбасса росли здоровыми и счастливыми, несмотря на все трудности, с которыми им и их родителям пришлось столкнуться», – подчеркивает Александр Вишняков.

Качество питания новорожденного ребенка напрямую влияет на его дальнейшее полноценное развитие, поэтому Штаб уделяет особое внимание составу и качеству детских продуктовых наборов, а также регулярности и своевременности выдачи помощи.

«Если не уделять внимание здоровому питанию малышей и кормящих мам, мы можем столкнуться с еще большей бедой по прошествии времени. Команда Штаба всегда нацелена на совершенствование помощи. Это личная мотивация наших сотрудников. Поэтому мы изменили подход к выдаче детских наборов и их составу», – говорит директор Гуманитарного штаба Александр Вишняков.

Напомним, Штаб Ахметова присоединился к инициативе ЮНИСЕФ и Всемирной Организации Здравоохранения по популяризации грудного вскармливания среди матерей, которые пострадали в результате конфликта на Донбассе. Поэтому для детей от 0 до 11 месяцев было предложено 2 вида продуктовых наборов: набор для подержания кормящей матери или набор детских смесей (при искусственном вскармливании). Дети возрастом от 12 до 35 месяцев постепенно переходят на взрослое питание и получают соответствующие продуктовые наборы.