На Ровенщине девять детей отравились некачественными продуктами
14:38, 26 ноября 2015Новости регионов
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На Ровенщине в селе Будимля Дубровицкого района девять детей в возрасте до 15 лет отравились некачественными продуктами, которые употребляли на свадьбе.
Семеро из них находятся в состоянии средней тяжести / Фото: УНИАН
Как сообщили корреспонденту УНИАН в главном управлении Госсанэпидслужбы в Ривненской области, 25 ноября пострадавших госпитализировали.
Семеро из них находятся в состоянии средней тяжести, двое - в легком состоянии.
Всем пострадавшим поставлен диагноз – острый гастроэнтерит.
Сегодня на место происшествия выехали специалисты управления Госсанэпидслужбы в Ривненской области.
Установлено, что дети отравились крабовыми палочками жареными в кляре.
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