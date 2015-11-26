На Ровенщине девять детей отравились некачественными продуктами

14:38, 26 ноября 2015
Новости регионов
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На Ровенщине в селе Будимля Дубровицкого района девять детей в возрасте до 15 лет отравились некачественными продуктами, которые употребляли на свадьбе.

Фото: УНИАН

Как сообщили корреспонденту УНИАН в главном управлении Госсанэпидслужбы в Ривненской области, 25 ноября пострадавших госпитализировали.

Семеро из них находятся в состоянии средней тяжести, двое - в легком состоянии.

Всем пострадавшим поставлен диагноз – острый гастроэнтерит.

Сегодня на место происшествия выехали специалисты управления Госсанэпидслужбы в Ривненской области.

Установлено, что дети отравились крабовыми палочками жареными в кляре.

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