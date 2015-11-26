Львовщина: с отравлением госпитализированы мать и ее троих детей
09:59, 26 ноября 2015Новости регионов
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На Львовщине угарным газом отравилась семья из четырех человек, среди пострадавших трое детей.
Пострадавшие госпитализированы / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, 25 ноября, в 20:00, в селе Зубра Пустомытовского района отравились угарным газом четыре человека: 28-летняя женщина, двое детей в возрасте 6 месяцев (двойняшки) и ребенок в возрасте 5 лет.
Пострадавших госпитализировали. Причина происшествия устанавливается.
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