В Киеве уволили педиатра, который прибыл нетрезвым на вызов к ребенку

В Киеве из-за случая с врачом, который в нетрезвом состоянии приехал на вызов к больному ребенку, будет усилен контроль за трудовой дисциплиной медицинских работников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Татьяну Донченко.

«Случай с врачом-педиатром, прибывшим на вызов к маленькому ребенку в нетрезвом состоянии, не только позорный. Это недопустимая происшествие, продемонстрировавшее абсолютную необходимость усиления контроля за трудовой дисциплиной в медицинских коллективах», - прокомментировала Донченко инцидент, произошедший на прошлой неделе в Деснянском районе Киева.

Как информируют в КГГА, 17 ноября по обращению родителей ребенка было установлено, что педиатр службы неотложной медицинской помощи, подчиненной Деснянскому райуправлению здравоохранения, прибыл в 2 ночи на вызов в состоянии алкогольного опьянения. После получения официальных результатов анализа крови врача на содержание алкоголя, в «Центре первичной медико-санитарной помощи № 4» Деснянского района состоялось заседание администрации и профсоюзного комитета. Участниками заседания было принято решение об увольнении врача на основании статьи 40 КЗОТ Украины, п. 7 «Появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения», говорится в сообщении.

По словам Донченко, с целью предупреждения подобных случаев готовится приказ о мерах по усовершенствованию оказания медицинской помощи в пунктах неотложной медицинской помощи всех районов города.

«Департамент будет рекомендовать усилить контроль за трудовой дисциплиной всем без исключения районным управлением здравоохранения г. Киева и муниципальным медицинским учреждениям. Кроме того, мы обязательно будем проверять работников пунктов неотложной помощи, врачей, которые проводят приемы, медиков киевских больниц. Очень надеюсь, что эти внезапные проверки «без предупреждения» докажут, что нетрезвый врач на рабочем месте – позорное и недопустимое, но все же исключение», – заявила Донченко.