В Днепропетровске полиция изъяла у мужчины 1,2 тыс. сильнодействующих психотропных таблеток

В Днепропетровске 23 ноября в ходе обыска одного из домовладений Красногвардейского района сотрудники Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины изъяли арсенал оружия и 1,2 тыс. сильнодействующих психотропных таблеток, которые предназначались для незаконной реализации наркозависимым лицам.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.

«У владельца жилья обнаружено 5 пистолетов, 60 патронов к ним и 1,2 тыс. таблеток «метандиенона», «нандролон деканоата», «эфедрина». По ценам «черного» рынка, стоимость психотропных веществ составляет 104 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Также у злоумышленника изъят компьютер, планшет, мобильные телефоны, банковские платежные карточки и наличные.

Следственным подразделением Днепропетровского отдела полиции ГУНП открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 321 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ, или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.