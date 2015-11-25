Закарпатье: прокуратура расследует смерть беременной в больнице

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в отделе организации приема граждан, рассмотрения обращений, запросов и связей с общественностью прокуратуры Закарпатской области.

Как говорится в сообщении со ссылкой на прокурора Свалявского района Виталия Свистака, 32-летняя беременная женщина в течение суток находилась в Свалявской ЦРБ, однако из-за возможного ненадлежащего исполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками больницы женщина и ее нерожденный ребенок умерли.

20 ноября прокуратурой Свалявского района по факту смерти беременной женщины начато уголовное производство по ч.1 ст.140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

Подробности дела прокуратура пока не разглашает.

«Сейчас продолжается досудебное расследование», - добавили в прокуратуре.

В то же время о самом факте сообщила на своей странице в сети Фейсбук Марина Грабар: «У нас на Закарпатье, в г. Свалява, в больнице умерла беременная женщина. Из-за врачебного равнодушия».

Как пишут закарпатские СМИ, по заключению врачей, женщина умерла от разрыва селезенки. В умершей остался 9-летний сын.