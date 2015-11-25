Тернопольский горсовет принял программу по поддержке здравоохранения

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие программы проголосовали 37 из 42 присутствующих депутатов, 4 воздержались, 1 не голосовал.

Целью программы является повышение качества и доступности медицины для населения, улучшение материально-технического обеспечения больниц, профилактика заболеваний, улучшение демографической ситуации.

Смета программы составляет 631,5 млн грн, из них 363,4 млн грн будет выделено из городского бюджета, 268,1 млн грн – из государственного.

Средства планируется направить на закупку современного кардиологического оборудования, обеспечение больных сахарным диабетом необходимыми препаратами, создание амбулатории семейного врача, завершение ремонта перинатального центра, развитие кардиохирургии, внедрение электронной записи на прием к врачу во всех городских учреждениях здравоохранения, усовершенствование и упрощение процедуры прохождения обязательных профилактических медицинских осмотров работниками бюджетной сферы, обустройство в каждом микрорайоне города спортплощадок на базе школ.