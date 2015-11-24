В Закарпатской области семья из четырех человек отравилась неизвестным газом

В Закарпатской области из-за отравления неизвестным газом госпитализировали семью из четырех человек.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области, 23 ноября в 08:00 утра в спасательную службу г. Мукачево поступило сообщение о госпитализации семьи из четырех человек, проживающих в селе Ракошино Мукачевского района Закарпатья.

Предварительный диагноз - отравление неизвестным газом, добавили в УГСЧС.

Среди пострадавших муж и жена 1977 г.р. - госпитализированы в отделении терапии Мукачевской ЦРБ. Их дети - 16-летний сын и 10-летняя дочь - находятся в реанимационном отделении Мукачевской ОДБ.