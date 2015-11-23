Жители "серой зоны" Донбасса получили помощь от волонтеров штаба Ахметова

68 770 продуктовых наборов получили мирные жители, так называемой, «серой зоны» Донецкой области. 6 месяцев помощь доставляют мобильные бригады волонтеров Штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

За время работы волонтеры посетили 190 сел и маленьких городков, в общей сложности проехав более 32 тысяч километров. Помощь получают самые социально незащищенные категории мирных жителей – старики, многодетные семьи, инвалиды, родители-одиночки и другие.

«Волонтеры Штаба Рината Ахметова доставляют гуманитарную помощь в так называемую «серую зону», которая образовалась в результате отвода вооружений по обе стороны линии соприкосновения. Сейчас это одна из основных задач нашей работы. Продуктовая помощь там очень востребована, и мы будем продолжать ее оказывать, поскольку ни одна другая гуманитарная миссия не имела возможности доставки помощи для населения этих сел и городов», – рассказал директор Штаба Александр Вишняков.

Мобильные бригады Штаба Ахметова выдавали помощь в 8-ми районах Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Это – Ясиноватский, Волновахский, Артемовский, Марьинский, Амвросиевский, Шахтерский, Тельмановский и Новоазовский районы, а также город Дзержинск.

Читайте такжеКак проходит проверка качества продуктов от Штаба Ахметова«Особое внимание мы уделяем жителям на линии соприкосновения. Там периодически происходят обстрелы, нет тепла, электричества, иногда и связи. В местные магазины продукты доставляют с перебоями из-за разбитых дорог, но даже то, что есть, население не в состоянии купить. До конца года волонтеры Штаба Рината Ахметова будут и далее выдавать помощь в глубинке, посещая новые села», – рассказала Евгения Рзаева, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба.

Читайте такжеБолее 2000 кормящих мам воспользовались консультацией Штаба АхметоваПроект мобильных бригад выдачи был запущен в мае 2015 года. Подобная мобильная доставка продуктов от Гуманитарного штаба позволяет оказать помощь людям в отдаленных населенных пунктах, где нет возможности открыть стационарный пункт выдачи.