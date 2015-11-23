На Закарпатье уровень воды на Тисе поднимется выше 10 метров

В Закарпатской области объявили гидрологическое штормовое предупреждение - ожидается резкое и очень высокое повышение уровня воды в реке Тиса.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении УГСЧС со ссылкой на прогноз Закарпатского гидрометеоцентра, сегодня, 23 ноября, на реке Латорица возле города Чоп завершится формирование максимального уровня воды на уровне около 4,5 метра над нулем поста.

Однако, по данным УГСЧС, 24 ноября ожидается максимальный уровень воды в реке Тиса неподалёку от города Чоп на уровне 10-10,5 метра над нулем поста.

Согласно предварительным прогнозам, в связи с таким повышением, ожидается начальный выход воды на заводь междамбового пространства.

Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области из-за сильных дождей 20 ноября начался паводок. По состоянию на 20.00 21 ноября было подтоплено 315 домов в пяти районах. По состоянию на утро 23 ноября подтопленными оставались 37 домохозяйств.