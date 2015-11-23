Во Львове задержан автомобиль "скорой", которой управлял пьяный

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львова, ночью 23 ноября патрульным поступило сообщение, что по проспекту Вячеслава Чорновила с нарушением правил дорожного движения движется автомобиль скорой помощи „Mercedes Vito” с военными номерами у которого спущено колесо.

Наряд патрульной полиции остановил данный автомобиль. В нем находились водитель и пассажир, которые, как выяснилось, находились в состоянии алкогольного опьянения.

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Как рассказала пресс-секретарь патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий, за рулем автомобиля был военнослужащий родом из Ривненской области, который служит в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде (город Львов), в его крови обнаружили 1,7 промилле алкоголя. Пассажир-военнослужащий также имел признаки алкогольного опьянения.

По словам Рыбий, данный автомобиль скорой помощи поступил в Украину в качестве гуманитарной помощи и должен был находиться в зоне АТО. Эту информацию подтвердила военная прокуратура Западного региона. Все обстоятельства данного правонарушения выясняются.

Как сообщили в пресс-службе полиции, патрульные полицейские в сотрудничестве с военной прокуратурой Западного региона в настоящее время с помощью системы „Рубеж” проводят мероприятия по установлению места пребывания 150 транспортных средств, которые были переданы в Украину из-за рубежа в качестве гуманитарной помощи и должны быть в зоне АТО, однако туда не попали.

В пресс-службе Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины (г.Львов) информацию с задержанием во Львове в состоянии алкогольного опьянения военнослужащих-десантников пока не комментируют.