Николаевщина: малышей из детсада госпитализировали с отравлением
В Кривоозерскую районную больницу Николаевской области с отравлением госпитализированы пятеро воспитанников местного детского сада.
Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Николаевской области, 18 ноября вечером у детей ухудшилось самочувствие и они были госпитализированы с диагнозом "пищевое отравление.
Соответствующие государственные и социальные службы проинформированы о данном факте, проводится проверка, ожидаются результаты экспертиз и исследований.
Как сообщили в ГУ Госсанэпидслужбы в Николаевской области, 19 ноября проведено эпидемиологическое расследование, в очаге проведена заключительная дезинфекция.
Отобраны материалы для лабораторных исследований от контактных лиц, объектов окружающей среды, пищевых продуктов, смывов, питьевой воды.
"Разработан план мероприятий по локализации и ликвидации группового заболевания. Мероприятия проведены своевременно. За прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано", - сообщили в санэпидслужбе.
Эпидемиологическое расследование в очаге продолжается.