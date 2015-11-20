Николаевщина: малышей из детсада госпитализировали с отравлением

Как сообщили УНИАН отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Николаевской области, 18 ноября вечером у детей ухудшилось самочувствие и они были госпитализированы с диагнозом "пищевое отравление.

Соответствующие государственные и социальные службы проинформированы о данном факте, проводится проверка, ожидаются результаты экспертиз и исследований.

Как сообщили в ГУ Госсанэпидслужбы в Николаевской области, 19 ноября проведено эпидемиологическое расследование, в очаге проведена заключительная дезинфекция.

Отобраны материалы для лабораторных исследований от контактных лиц, объектов окружающей среды, пищевых продуктов, смывов, питьевой воды.

"Разработан план мероприятий по локализации и ликвидации группового заболевания. Мероприятия проведены своевременно. За прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано", - сообщили в санэпидслужбе.

Эпидемиологическое расследование в очаге продолжается.