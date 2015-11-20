Во Львовской области изъяли контрабандную партию запрещенных стероидов

Во Львовской области в пункте пропуска «Рава-Русская», работники таможни совместно с сотрудниками СБУ изъяли у гражданина Украины, который на рейсовом автобусе направлялся в Польшу, партию стероидных анаболиков, оборот которых запрещен в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ ГФС во Львовской области, 19 ноября в зону таможенного контроля прибыл рейсовый автобус, который направлялся в Польшу. У 34-летнего пассажира автобуса, гражданина Украины, в одежде были обнаружены спрятанные 1200 таблеток запрещенных в Украине таблеток «Данабол», содержащих сильнодействующее вещество метан дианон.

«По данному факту составлены соответствующие процессуальные документы. Действия гражданина имеют признаки тяжкого уголовного преступления, меру ответственности определит суд. Стоимость изъятых препаратов будет установлена дополнительно», - информирует пресс-служба ведомства.

Справка. Лекарственное средство «Данабол» относится к сильнодействующим веществам, оборот которых в Украине запрещен. Препарат – мощный стероидный анаболик, который используется некоторыми спортсменами и посетителями тренажерных залов для увеличения мышечной массы. В то же время их употребление оказывает сильное токсичное влияние на печень, что обусловлено наличием в препаратах веществ метильной группы, и может привести к тяжелым последствиям - атрофии почек, повышению артериального давления, потере волос.