В Херсонской области трое детей попали в реанимацию, отравившись грибами
11:35, 20 ноября 2015Новости регионов
150
В настоящее время состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
По предварительным данным, двое братьев и их племянница накануне употребляли грибы, собранные в местном дендропарке / Фото: УНИАН
В Херсонской области вчера, 19 ноября, утром в реанимационное отделение Чаплынской райбольницы госпитализированы трое детей возрастом 11, 13 и 15 лет.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе облуправления ГСЧС, у детей диагностировали отравление дикорастущими грибами.
Врачи оценили их состояние как средней тяжести.
Все дети – жители пгт. Аскания-Нова. По предварительным данным, двое братьев и их племянница накануне употребляли грибы, собранные в местном дендропарке. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter