В Херсонской области трое детей попали в реанимацию, отравившись грибами

В Херсонской области вчера, 19 ноября, утром в реанимационное отделение Чаплынской райбольницы госпитализированы трое детей возрастом 11, 13 и 15 лет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облуправления ГСЧС, у детей диагностировали отравление дикорастущими грибами.

Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

Все дети – жители пгт. Аскания-Нова. По предварительным данным, двое братьев и их племянница накануне употребляли грибы, собранные в местном дендропарке. В настоящее время состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.