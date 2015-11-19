Завтра в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с
17:08, 19 ноября 2015Новости регионов
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Завтра в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем временами дождь.
Рекомендуется в случае усиления ветра по возможности не выходить на улицу / Фото: УНИАН
В пятницу, 20 ноября, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды предупреждает о возникновении опасности, связанной с природными явлениями, и рекомендует в случае усиления ветра по возможности не выходить на улицу.
Завтра в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем временами дождь, температура ночью 6-8° тепла, днем около 10°.
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