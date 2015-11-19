В Авдеевке снова выдают гуманитарную помощь

С 19 ноября 2015 года в Авдеевке Донецкой области по новому адресу возобновил работу пункт выдачи гуманитарной помощи. Продуктовые наборы выдают волонтеры Штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

Работа пункта, ранее размещавшегося в городской больнице, временно приостанавливалась из-за неблагоприятной санитарной обстановки в городе. В Авдеевке существенные разрушения, в жилых домах и административных зданиях появилось много мышей.

В Гуманитарном штабе было принято решение перенести пункт выдачи в новое помещение, которое будет соответствовать всем санитарным нормам.

Новый адрес пункта:

Ул. Королева, 2 (помещение ГорОНО)

График работы:

с 9-00 до 13-00, с понедельника по пятницу

Дополнительную информацию о том, как работает пункт в Авдеевке, какие нужны документы для получения помощи, как выдается помощь можно узнать, позвонив на горячую линию Штаба 0800 509 001, а также через онлайн-помощник.