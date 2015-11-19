В Одессе у беременной женщины выявлен брюшной тиф

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной санитарно-эпидемиологической службы в Одесской области, 2 ноября, когда у жительницы города появился кашель и невысокая температура, она начала самостоятельно принимать жаропонижающие препараты.

Через три дня, после подъема температуры до 38 градусов, женщина, срок беременности которой 24 недели, обратилась за медицинской помощью в женскую консультацию.

«Поскольку больная, у которой 3-я беременность, состоит на учете в связи с беременностью, ее направили к семейному врачу. Последний направил пациентку на госпитализацию с предварительным диагнозом «острый пиелонефрит после перенесенного ОРВИ», - сообщили в ведомстве, добавив, что в больницу женщина была доставлена 9 ноября машиной скорой помощи. При поступлении в больнице в приемном отделении был поставлен предварительный диагноз «острый 2-сторонний пиелонефрит, острая 2-сторонняя пневмония», женщину направили в отделение пульмонологии.

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После R-обследования диагноз – «острый бронхит», патологий в почках и брюшной полости не выявили. Поскольку после назначения антибиотиков температура тела не снижалась, и появились боли в животе, больную перевели в отделение интенсивной терапии с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение.

Как отметили в управлении, результат бактериологического исследования крови был получен на текущей неделе. В частности, в посеве выделена Salmonella typhi. Больная с диагнозом «брюшной тиф» в настоящее время переведена в инфекционную больницу.

По данным СЭС, пациентка работает уборщицей на станции технического обслуживания. Сейчас специалисты определяют круг контактных лиц по месту работы для бактериологического обследования. Контактные родственники по домашнему адресу больной обследованы. Со слов потерпевшей, продукты семья покупает в супермаркетах, в домашних условиях потребляют кипяченую водопроводную воду, на работе - питьевую воду из кулеров.

По месту работы женщины специалисты для лабораторного анализа отобрали 20 смывов на патогенную микрофлору, 3 пробы воды (водопроводная, очищенная, кулер), пробу сточных вод.

Специалисты отделения дезинфектологии ГУ «Одесской областной лабораторный центр ГСЭС Украины» провели дезинфекцию по месту работы и жительства больной. В пульмонологическом отделении и отделении интенсивной терапии дезинфекция выполнена силами областной клинической больницы.

«Противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются», - подчеркнули в ведомстве.

Справка УНИАН. Брюшной тиф - острая кишечная инфекция, средствами профилактики которой является соблюдение правил личной гигиены и употребление пищевых продуктов и питьевой воды гарантированного качества.

Брюшной тиф вызывает бактерия Salmonella typhi. Симптомы болезни обычно развиваются через 1-3 недели после заражения и могут быть, как легкими, так и тяжелыми. Наблюдается высокая температура, недомогание, головная боль, запор или диарея, появление розовых пятен на груди и увеличение селезенки и печени. По состоянию здорового носителя может начаться острое заболевание.