В Киеве начала работу горячая линия для сообщений о работе бригад экстренной медпомощи

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что соответствующее решение принято в Департаменте здравоохранения в целях совершенствования механизма обратной связи с пациентами и для повышения уровня качества оказания медицинской помощи.

По словам директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Анатолия Вершигоры, показатели работы этой службы значительно улучшились по сравнению с предыдущими годами. Во-первых, время проезда бригад на вызов сегодня соответствует нормативам (10 минут) в 92% случаях (в 2014 году - 87%), во-вторых, бригады обеспечены лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения за счет бюджетных средств и субвенции из Государственного бюджета, в-третьих, в этом году увеличено количество автомобилей «скорых».

«Все это сказалось на качестве оказания медпомощи. Жалоб киевлян на неудовлетворительную работу нашей службы значительно меньше», - сказал Вершигора.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы успокоить киевлян, не допустить расшатывания ситуации, что, возможно, выгодно отдельным «заинтересованным» лицам и организациям. С другой стороны, мы обязаны знать о каждом факте непрофессионального поведения наших врачей, чтобы адекватно реагировать. Поэтому «горячая линия» 278-41-91 должна стать действенным инструментом на пути совершенствования столичной службы экстренной медицинской помощи», - подчеркнул он.