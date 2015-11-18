В двух селах Одесской области объявлен карантин, в связи с выявлением бешеных животных

В двух селах Балтского района Одесской области объявлен карантин, в связи с выявлением бешеных лисы и собаки.

Как сообщили УНИАН в Балтской райгосадминистрации, 17 ноября

под председательством главы райгосадминистрации Олеся Ветряного состоялось заседание районной государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

В ходе заседания руководство Балтской районной государственной больницы ветмедицины доложило о выявлении бешенства лисы на территории Кармелюковского сельского совета, а также с выявлением аналогичного заболевания собаки в селе Плоское.

Как отметили в РГА, в связи с этим принято решение об объявлении карантина на данных территориях.

«Кроме того, рассмотрен вопрос о внедрении мероприятий по недопущению африканской чумы свиней на территорию Балтского района и о готовности к оперативному реагированию всех задействованных служб на случай возникновения вспышки инфекции АЧС», - сообщили в райадминистрации.

В рамках профилактических мероприятий усилен контроль на соответствующей территории и прекращена деятельность стихийных рынков в двух населенных пунктах, граничащих с Савранским районом, где ранее обнаружена вспышка АЧС.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Измаильском районе Одесской области госпитализирован ребенок, укушенный бешеной собакой.

В связи с 17 ноября объявлен карантин по бешенству животных на территории села Богатое Измаильского района Одесской области.

26 октября в селе Каменное Савранского района области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней, в связи с чем создан штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации и в селе объявлен карантин.