Одещина: школьника укусила бешеная собака

Как сообщили УНИАН в Измаильской райгосадминистрации, на прошлой неделе на несовершеннолетнего жителя села Богатое напала собака, когда он возвращался из школы. Собака укусила мальчика за ногу. Ребенок был госпитализирован в больницу Измаила, где в настоящее время проходит вакцинацию.

Собаку жители села убили и закопали. Однако по настоянию администрации села, на следующий день труп собаки был выкопан и отправлен на экспертизу.

Согласно заключению Одесского филиала Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе, собака была больна бешенством.

На основании этих результатов чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия объявила с 17 ноября карантин по бешенству животных на территории села Богатое.

Измаильской районной больнице ветеринарной медицины поручено срочно разработать план мероприятий по ликвидации и профилактике заболевания бешенством на вышеупомянутой территории и обеспечить контроль за его выполнением.

Также будет проведена в данной зоне профилактическая вакцинация и ревакцинация против бешенства собак и кошек.

Поселковому руководству поручено оперативно принять меры по отстрелу бездомных собак и кошек на территории населенных пунктов.

Руководству охотничьих обществ необходимо принять меры аналогичные по урегулированию количества популяции диких плотоядных и беспризорных собак и кошек на территории охотничьих угодий.