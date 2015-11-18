В Одессу доставлены 16 бойцов, раненых в зоне АТО
09:55, 18 ноября 2015Новости регионов
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Прибыл борт. 16 ребят, 7 тяжелых. Многие получили ранения за последнюю неделю.
Раненых военнослужащих доставили самолетом / Фото: УНИАН
В Одессу доставлены 16 бойцов, раненых в зоне проведения антитеррористической операции.
Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Андрей Танцюра.
По его данным, военнослужащих доставили самолетом.
«Прибыл борт... 16 ребят...7 тяжелых. Многие получили ранения за последнюю неделю», - написал Танцюра.
Как сообщалось, в последние 10 дней боевики усилили обстрелы позиций украинских войск в зоне АТО.
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