Вернут ли государству лечебно-оздоровительный комплекс "Орион"?

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 16 ноября это надзорное ведомство обратилось в суд с иском об истребовании недвижимого имущества из незаконного владения физических лиц.

«Прокуратура требует вернуть государству помещения лечебно-оздоровительного комплекса «Орион» площадью почти 14 тыс. кв. м, стоимостью более 16 млн гривен, которые расположены по улице Литературной в Одессе», - сказали в пресс-службе, уточнив, что основанием иска стало незаконное отчуждение указанного имущества в октябре этого года.

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Кроме того, прокуратура Малиновского района Одессы осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту неправомерного отчуждения зданий ПАО МПО «Орион» (ч.2 ст.191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 388, ч.5 ст. 191 , ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 УК Украины).

«С целью предотвращения неправомерного отчуждения государственного недвижимого имущества районная прокуратура отстаивает принципиальную и последовательную позицию в суде о наложении ареста на помещения лечебно-оздоровительного комплекса», - добавили в пресс-службе.