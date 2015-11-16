Житомирская детская больница получила новый реанимобиль

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, современную карету скорой помощи марки «Mercedes» получила Централизованная детская городская больница Житомира 13 ноября.

По словам главного врача этой больницы Владимира Башека, реанимобиль оборудован необходимыми устройствами для реанимации тяжелобольных детей. Это - наиболее безопасный автомобиль, который оборудован согласно международным нормам и стандартам.

Врачи надеются, что благодаря подарку смогут оказывать более быструю и квалифицированную помощь тяжелобольным маленьким пациентам.

Автомобиль содержит гидравлическую регулирующую койку, специальные приборы, которые фиксируют человека, обогреватели для плазм.

Житомир неоднократно получал помощь от немцев, голландцев, японцев. Это - уже седьмой реанимобиль, привезенный и подаренный Житомиру. "Еще один такой реанимобиль благотворители планируют передать Житомирской областной больницы им. Гербачевского, а в понедельник,16 ноября, такой реанимобиль получит от благотворителей 26-я Бердичевская артиллерийская бригада и через пару дней он уйдет в зону АТО",- отмечают в горсовете.

Справка УНИАН. Ежегодно в Централизованной детской городской больнице Житомира лечится более 12 тыс детей. Каждый третий ребенок попадает в больницу в тяжелом состоянии и нуждается в неотложной помощи.