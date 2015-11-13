В Киеве 9 учеников гимназии госпитализированы из-за отравления неизвестным химическим веществом
Девять учеников 9-го класса столичной гимназии «Славянский лицей» (Дарницкий район Киева) госпитализированы в результате отравления химическим веществом неизвестного происхождения.
В Киеве 9 учеников гимназии госпитализированы в результате отравления неизвестным химическим веществом / Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по предварительной информации Управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА, вещество принес в класс один из школьников.
Из-за отравления у детей наблюдается кашель, тошнота, боль в горле. Пострадавшие школьники находятся в лечебных учреждениях. Обеспечен постоянный мониторинг состояния здоровья детей.
Класс изолирован, там работают специалисты Главного управления Госсанэпидслужбы в г. Киеве, которые осуществляют в помещении лабораторные замеры.
Более подробная информация об инциденте будет получена лишь по результатам заключений специалистов городской СЭС.
Вся информация передана в правоохранительные органы, ведется следствие.