В аптеках Киева пройдут бесплатные консультации эндокринологов
12:18, 13 ноября 2015Новости регионов
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Ко Всемирному дню диабета и с целью раннего выявления этой болезни с 16 по 20 ноября в 14 аптеках Киева будут проходить бесплатные консультации врачей-эндокринологов, семейных врачей и терапевтов.
В 14 коммунальных аптеках Киева 16-20 ноября будут проходить бесплатные консультации врачей-эндокринологов / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Департамент здравоохранения.
Консультации продлятся с 11:00 до 13:00.
Проектом охвачено 14 аптек коммунального предприятия «Фармация» (в том числе, две детские аптеки).
Перечень аптек доступен по ссылке http://kievcity.gov.ua/news/30957.html
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