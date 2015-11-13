В аптеках Киева пройдут бесплатные консультации эндокринологов

Ко Всемирному дню диабета и с целью раннего выявления этой болезни с 16 по 20 ноября в 14 аптеках Киева будут проходить бесплатные консультации врачей-эндокринологов, семейных врачей и терапевтов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на Департамент здравоохранения. Консультации продлятся с 11:00 до 13:00. Проектом охвачено 14 аптек коммунального предприятия «Фармация» (в том числе, две детские аптеки). Перечень аптек доступен по ссылке http://kievcity.gov.ua/news/30957.html

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