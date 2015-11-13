В больницы Тернополя обнаружили отсутствие закупленного медицинского оборудования

Как сообщил УНИАН, и. о. начальника следственного управления главного управления Национальной полиции в Тернопольской области Сергей Осадца, в настоящее время правоохранители устанавливают, на каком этапе исчезло дорогостоящее оборудование, которое было закуплено для тернопольского перинатального центра.

«Заказчиком оборудования было управление капитального строительства облгосадминистрации. Оно получило ящики и передало их на хранение на базу Спецмедснабжения. База передала их в департамент здравоохранения ОГА, те передали комиссии при ОГА, в состав которой входило 6 человек. При всех передачах ящиков никто не распаковывал. Когда же оборудование направили в перинатальный центр, то оказалось, что части оборудования на сумму более 1 млн грн, которое должно было использоваться для операций, нет», – рассказал Осадца.

По данному факту открыто уголовное производство.

В настоящее время правоохранители выясняют: отсутствует ли оборудование по вине поставщика или оно исчезло уже в Тернополе.