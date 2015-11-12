Ринат Ахметов не намерен прекращать оказывать помощь Донбассу

До конца 2015 года Гуманитарный штаб планирует доставить на Донбасс не менее 600 тысяч продуктовых наборов. Об этом сегодня на брифинге рассказала координатор Штаба Римма Филь, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

«На все слухи о скором завершении миссии, Гуманитарный штаб заявляет – Ринат Ахметов не намерен прекращать оказывать помощь до тех пор, пока в ней нуждаются люди. Наши социологические исследования и шквал звонков на горячую линию говорят о том, что потребность в помощи не уменьшилась. Поэтому все наши проекты по оказанию продуктовой, адресной и психологической помощи продолжают работать с учетом основных потребностей самых незащищенных категорий мирных жителей Донбасса», – заверила Филь.

Читайте такжеПсихологи штаба Ахметова разработали курс "Дети и война"Чтобы обеспечить запас продуктовых наборов на всех пунктах выдачи в январе 2016 года, уже в декабре Штаб увеличит интенсивность доставки гуманитарной помощи на неподконтрольные украинским властям территории Донецкой и Луганской областей. Это связано с вероятной перегруженностью пунктов пропуска накануне новогодних праздников.

Для выполнения поставленных задач Штабом Рината Ахметова в ближайшее время запланировано выкупить 11 тысяч тонн продуктов отечественного производства, чтобы сформировать и выдать более 600 тысяч наборов выживания людям.

«Некоторые поставщики ставят эти планы под угрозу срыва, затягивая сроки поставок. В частности, сейчас это особенно актуально для закупок крупных партий макаронных изделий, – отметила Римма Филь. – Но Штаб готов к такому вызову – мы проводим электронные торги, ищем новых поставщиков. Также мы рассматриваем возможные варианты замены макарон и круп в продуктовых наборах».

Кроме продуктовой гуманитарной помощи, в 2016 году мобильные бригады волонтеров Штаба будут доставлять товары бытовой химии в самые отдаленные населенные пункты. За 5 месяцев работы «мобильные» волонтеры посетили уже более 180 сел, поселков и маленьких городов по обе стороны линии соприкосновения, выявив острую потребность местных жителей в порошке, шампуне, мыле и других средствах личной гигиены. По словам координатора Штаба, очень важно, чтобы оказываемая помощь была актуальна и востребована, поэтому доставку и выдачу средств гигиены в глубинку Донбасса Штаб рассматривает как одно из самых перспективных направлений на 2016 год.

«Штаб продолжает работать. Конечно, мы смотрим в будущее и надеемся на то, что на смену программам военного времени придут проекты мирного времени. Но сегодня мы еще раз хотим подчеркнуть, что Ринат Ахметов будет помогать своим землякам до тех пор, пока это будет необходимо», – подытожила Римма Филь.

За все время работы, с августа 2014 года, Штаб Рината Ахметова выдал 5 млн. 257 тыс. взрослых и 381 тыс. детских продуктовых наборов по обе стороны линии соприкосновения.