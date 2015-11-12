Всего одного курса антибиотиков достаточно, чтобы нарушить микрофлору на целый год

А это потенциально может привести к развитию лекарственной устойчивости, передает meddaily.ru со ссылкой на Medical News Today. Ученые исследовали микрофлору 66 здоровых британцев и шведов. Людям выписывали разные антибиотики, по одному курсу (ципрофлоксацин, клиндамицин, амоксициллин, миноциклин), или плацебо.

Собирались образцы кала и слюны в начале исследования, сразу после приема антибиотиков, через 1, 2, 4 и 12 месяцев по истечении курса. Анализ выявил большое отличие в микрофлоре после употребления антибиотиков. Плюс, у микроорганизмов, выживших после курса лечения, появлялись гены устойчивости. Да и в целом разнообразия в желудочно-кишечном тракте особого не было даже спустя несколько месяцев (умирали бактерии, производящие бутират, снимающий воспаление, борющийся с раковыми изменениями и эффектами стресса). А вот микрофлора во рту восстанавливалась за несколько недель.

Так, разнообразие страдало (показывал анализ кала) сроком до 4 месяцев при использовании клиндамицина и до 12 месяцев при использовании ципрофлоксацина. Во рту изменения держались в течение примерно недели. А вот амоксициллин не влиял на разнообразие, но он в большей степени связывался с появлением генов устойчивости.