В Сумской области дополнительно привито от полиомиелита уже более 42,5 тыс. детей

В Сумской области дополнительно привито от полиомиелита уже более 42,5 тысячи детей.

Как сообщил УНИАН начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко, таковы результаты в регионе первого из трех туров дополнительной иммунизации от полиомиелита.

«Партии вакцин, которую предоставила Канада, полностью хватило для проведения первого тура: в области привито 42 тыс. 570 детей, что составляет 73,8% от целевой группы. Это выше всеукраинского показателя в 53,7%», – отметил чиновник.

По его словам, первому и второму туру дополнительной волны вакцинации подлежат дети в возрасте от 2 месяцев до 6 лет, которых в области – 57 тыс. 646. В третий тур будут включены дети в возрасте до 10 лет.

«В целом область получила 65,2 тыс. доз оральной полиомиелитной вакцины и 13,4 тыс. доз инактивированной полиомиелитной вакцины, чего достаточно и для начала второго тура иммунизации», – заверил Бутенко.