В Святогорске психологи начали работать с сиротами из Донбасса

С 10 ноября в Святогорске в детском лагере «Изумрудный город», где проживают эвакуированные из Донецкой области дети-сироты, начали работу психологи. Помощь детям из интернатных учреждений особенно важна, поскольку ребята, лишенные родительского внимания и заботы, сложнее переживают последствия войны. Психологическую помощь оказывают специалисты Штаба Рината Ахметова, сообщили УНИАН в пресс-службе Штаба.

Дети-сироты находятся в более уязвимом положении, так как имеют «двойную» психологическую травму. Сначала они лишились семьи. Потом, косвенно или прямо, стали свидетелями войны. Их детские дома и центры опеки были эвакуированы, из-за чего дети были вынуждены вновь адаптироваться к новым людям и условиям. Пережить все это – огромный стресс.

«Мы были в «Изумрудно городе» месяц назад. Но снова вернулись, чтобы продолжить работу с детьми. К сожалению, если у ребенка нет семьи, несмотря на все старания коллектива образовательного учреждения, ему сложнее интегрировать пережитый военный опыт, и понять где добро, а где зло, что страшно, а что нет. На это и направлена работа психологов Гумштаба, а также на формирования у детей образа «Я» в тех сложных условиях, при которых им пришлось менять порядок жизни и подстраиваться под новые особенности внешнего мира. Мира, в котором кроме отсутствия семьи, гремит война», – пояснила Алена Лукьянчук, координатор Психологической службы Штаба.

Читайте также90% обратившихся за лекарствами тяжелобольных детей Донбасса проживают на неподконтрольных территорияхПсихологи планируют в ноябре осуществить несколько заездов мобильных групп, которые проведут по 5 развивающих занятий с каждым ребенком, эвакуированным из горячих точек Донецкой области в Святогорск. В «Изумрудном городе» 380 таких ребят. Это, безусловно, – большая нагрузка для коллектива лагеря, поэтому психологи Гуманитарного штаба планируют также провести тренинги и для сотрудников, чтобы помочь им справится с возложенной ответственностью. «Нам очень важно помочь коллективу найти новые паттерны в своей работы. Это не только облегчит работу сотрудников, но и поможет детям улучшить взаимодействие друг с другом и с коллективом», – рассказала Алена Лукьянчук.

Психологическая помощь – одно из основных направлений работы Гуманитарного штаба Рината Ахметова. За полтора года работы более 33,5 тысячи человек получили помощь, из них 30 тысяч – дети.