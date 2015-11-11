В Тернопольской области открыли производство по факту жестокого обращения с пациентами психоневрологического дома-интерната

В Тернопольской области открыли уголовное производство по факту жестокого обращения с пациентами Бережанского психоневрологического дома-интерната.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в Бережанский отдел полиции ГУНП в Тернопольской области 9 ноября поступило сообщение от регионального координатора уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, который сообщил, что в психоневрологическом доме-интернате нарушают права человека.

Работники полиции на месте происшествия обнаружили ряд грубых нарушений, в частности - незаконное лишение свободы двух пациентов интерната, жестокое обращение с ними и ненадлежащие условия содержания.

По факту преступления открыто уголовное производство по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).

По данным уполномоченного ВР Украины по правам человека в Тернопольской области Владимира Шевченко, во время визита без предупреждения в Бережанский психоневрологический интернат в тесной комнате с металлической решеткой на дверях были обнаружены два человека. Они находились в помещении без электрического освещения, воды и свежего воздуха. В «карцере» очень воняло, поскольку не было туалета, пациентам в комнате оставили только ведро для отправления естественных потребностей.

Мужчины рассказали, что один попал в «карцер» из-за конфликта с водителем директора, второй - из-за попытки побега из интерната. Один находился в нечеловеческих условиях с начала октября, второй - с 20 октября.