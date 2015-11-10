Киевляне 13-14 ноября смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови

В Киеве 13 и 14 ноября пройдет информационно-профилактическая акция, посвященная Всемирному дню диабета, в ходе которой жители столицы смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Мероприятие проводится при поддержке общественной организации «Сердце нации» в 32-х учреждениях здравоохранения всех столичных районов с 09.00 до 12.00.

В частности, всем желающим бесплатно будут измерять уровень сахара в крови для профилактики и раннего выявления диабета.

Узнать перечень учреждений здравоохранения Киева, где будут измерять уровень сахара в крови, можно по ссылке https://kievcity.gov.ua/news/30843.html