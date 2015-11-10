Киевляне 13-14 ноября смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови
16:57, 10 ноября 2015Новости регионов
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Мероприятие проводится при поддержке общественной организации «Сердце нации» в 32-х учреждениях здравоохранения всех столичных районов с 09.00 до 12.00.
Всем желающим бесплатно будут измерять уровень сахара в крови для профилактики и
раннего выявления диабета / Фото: УНИАН
В Киеве 13 и 14 ноября пройдет информационно-профилактическая акция, посвященная Всемирному дню диабета, в ходе которой жители столицы смогут бесплатно проверить уровень сахара в крови.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Мероприятие проводится при поддержке общественной организации «Сердце нации» в 32-х учреждениях здравоохранения всех столичных районов с 09.00 до 12.00.
В частности, всем желающим бесплатно будут измерять уровень сахара в крови для профилактики и раннего выявления диабета.
Узнать перечень учреждений здравоохранения Киева, где будут измерять уровень сахара в крови, можно по ссылке https://kievcity.gov.ua/news/30843.html
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