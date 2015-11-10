Волонтеры штаба Ахметова доставляют гуманитарную помощь под обстрелами

Волонтеры Штаба за день работы планируют выдать в Гранитном 450 продуктовых наборов для самых социально незащищенных категорий мирного населения. В селе острая нехватка продуктов и люди начали собираться под школой, где проходит выдача, с раннего утра. Большинство населения, которое остается в постоянно обстреливаемом селе – старики, инвалиды и те семьи, которые совсем не имеют средств на переезд.

«В Гранитное наши волонтеры утром добирались со сложностями, на блокпосту долго ждали разрешения на проезд. Там очень напряженная и опасная обстановка, периодически повторяются обстрелы. Незадолго до выезда, мы узнали, что снаряд попал почти в то место, где предполагалась наша выдача. Сейчас там воронка и невозможно подъехать, чтобы выгрузить наборы. Мы поменяли место выдачи, чтобы обезопасить жителей и волонтеров, и сейчас люди получают помощь в здании школы», - рассказывает Евгения Рзаева, руководитель направления «Гуманитарная помощь» Штаба.

Запрос о необходимости помощи для жителей Гранитного поступил в Гуманитарный штаб от головы сельсовета. Там долгое время нет электричества и связи. По словам Евгении, накануне, чтобы созвониться с сотрудниками Штаба, представители сельсовета выезжали на пригорок рядом с селом и ловили сигнал.

«Тепла в селе тоже нет. В помещении школы, где проходит выдача, тоже холодно и нет света. Поэтому необходимо успеть за световой день. Со второй половины октября наши мобильные бригады начали работать в помещениях – нигде тепла нет, но хотя бы нет ветра и дождя. И людям удобнее, и бригаде. Хоть такая схема и занимает больше времени по выгрузке наборов, но это не страшно по сравнению с тем, что людям не приходится стоять по 8 часов на холоде», - говорит Евгения Рзаева.

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Мобильные бригады Штаба Ахметова работают в 9-ти районах Донецкой области. Проект был запущен в мае 2015 года. Мобильная доставка продуктов от Гуманитарного штаба позволяет оказать помощь людям в отдаленных населенных пунктах, где не всегда есть возможность открыть стационарный пункт выдачи.

За 5 месяцев «мобильные» волонтеры Штаба посетили более 180 сел, поселков и маленьких городов по обе стороны линии соприкосновения. Это – Ясиноватский, Волновахский, Артемовский, Дзержинский, Марьинский, Амвросиевский, Шахтерский, Тельмановский и Новоазовский районы.

По состоянию на 9 ноября 2015 года помощь от мобильных бригад выдачи Гуманитарного штаба получили более 60 тысяч человек.