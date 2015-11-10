Недовольный пациент в Киеве "заминировал" больницу

Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве, после поступления сообщения о заложении взрывчатки в медицинском учреждении на Подоле на место происшествия выехала следственно-оперативная группа райуправления столичной полиции и специалисты-взрывотехники.

Здание и прилегающую к нему территорию тщательно обследовали, никаких подозрительных предметов не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

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Правоохранители оперативно выяснили, что анонимный звонок поступил из таксофона, установленного в одном из корпусов больницы.

Впоследствии установили и самого звонящего: им оказался 24-летний пациент медицинского учреждения. Мужчина таким образом решил выразить свое недовольство тем, что его не отпускали домой.

Столичные правоохранители напоминают, что заведомо ложное сообщение о заминировании влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.