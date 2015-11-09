В Одесской области 20 человек отравились пирожными

В Балтском районе Одесской области около 20 человек госпитализированы с пищевым отравлением.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС области, в конце прошлой недели в Балтскую районную больницу поступили жители района, у которых наблюдаются симптомы пищевого отравления: расстройство желудка, высокая температура, обезвоживание и слабость.

В областном управлении ГСЧС не смогли назвать точное количество пострадавших, уточнив, что, по разным оценкам, пострадали до 20 человек, которые накануне ели пирожные.

«Все потерпевшие, в основном, взрослые, накануне ели пирожные, которые покупали в буфете швейной фабрики и в местных магазинах. Сейчас в стационаре – 17-18 человек. Есть подозрение на сальмонеллез. Проводятся исследования», - отметили в управлении.

Состояние госпитализированных медики оценивают как средней тяжести.