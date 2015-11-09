Прокуратура расследует невыплату более 1 млн грн зарплаты работникам санатория в Моршине

14:42, 09 ноября 2015
Новости регионов
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На прошлой неделе начато уголовное производство по факту грубого нарушения должностными лицами ООО «Моршинский санаторий «Пролисок» для детей с родителями» законодательства о труде.

Открыто уголовное производство по факту невыплаты заработной платы работникам санатория

Во Львовской области прокуратура открыла уголовное производство по факту невыплаты заработной платы работникам санатория «Пролисок» в городе Моршин на сумму 1,1 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, на прошлой неделе начато уголовное производство по факту грубого нарушения должностными лицами ООО «Моршинский санаторий «Пролисок» для детей с родителями» законодательства о труде, в частности невыплаты заработной платы подчиненным на общую сумму 1,1 млн грн.

Продолжается расследование.

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