Прокуратура расследует невыплату более 1 млн грн зарплаты работникам санатория в Моршине

Во Львовской области прокуратура открыла уголовное производство по факту невыплаты заработной платы работникам санатория «Пролисок» в городе Моршин на сумму 1,1 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, на прошлой неделе начато уголовное производство по факту грубого нарушения должностными лицами ООО «Моршинский санаторий «Пролисок» для детей с родителями» законодательства о труде, в частности невыплаты заработной платы подчиненным на общую сумму 1,1 млн грн.

Продолжается расследование.