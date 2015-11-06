Винниччина: врачей подозревают в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей, повлекших смерть ребенка

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, установлено, что 10-летний мальчик 27 октября поступил в реанимационное отделение Тростянецкой центральной районной больницы с жалобами на боль в животе, однако 1 ноября умер.

Прокуратурой Тростянецкого района осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, внесенном 3 ноября Тростянецким РО УМВД в Винницкой области в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками Тростянецкой центральной районной больницы.

Досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные действия.