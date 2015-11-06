В Киеве эпидемический подъём заболеваемости вирусным гепатитом А

В Киеве на 2015-16 годы приходится пик заболеваемости вирусным гепатитом А.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Департамент здравоохранения КГГА и ГУ Госсанэпидслужбы в г. Киеве предупреждают о росте заболеваемости вирусным гепатитом А среди населения и принимают меры по недопущению распространения инфекционного заболевания среди населения.

По информации от главного санитарного врача г. Киева Олега Рубана, периодическое повышение уровней заболеваемости свойственно для эпидемического процесса при вирусном гепатите А. Поэтому подъем, который наблюдаем в столице на данном этапе, является закономерным.

«Подъем заболеваемости начался в 2013 году, и пик приходится на 2015-16 годы. Последний раз такой подъем зафиксирован в 2004-2006 гг. В таких мегаполисах, как Киев, заболеваемость больше, ведь здесь больше организованных детских коллективов», – пояснил Рубан.

Так, за 10 месяцев текущего года в городе Киеве зарегистрировано 367 случаев заболеваний вирусным гепатитом А, что на 36,6% выше показателя аналогичного периода за прошлый год.