В Горловке неизвестные вооруженные люди арестовали главврача городской больницы

Главного врача горловской городской больницы №1 Вадима Иванникова арестовали неизвестные вооруженные люди. Арест происходил на площади перед зданием исполкома.

Об этом в соцсетях пишут местные жители, сообщают «Новости Донбасса».

Точная причина задержания Иванникова не известна, однако сообщившие о произошедшем горловчане сходятся во мнении, что Иванников отказался сотрудничать с окупационными властями.

Ранее Иванников был известен как заместитель председателя Горловской городской организации Партии регионов.

При этом сайт города Горловки сообщает, что главный врач горбольницы был задержан после заседания медсовета. «Всё было в стиле экшн, с маски шоу... Причину задержания выясняем», говорится в сообщении и отмечается ,что, по имеющейся оперативной информации, Иванников является сторонником «проукраинских» взглядов.