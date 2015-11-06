В Запорожской области два мальчика пострадали от взрыва пороха.

Как сообщили УНИАН в Бердянском горрайонном управлении ГСЧС, инцидент произошел вчера днем на территории села Андроновка.

«Два местных жителя – мальчики 10-ти 12-ти лет в результате игр с порохом получили ожоги лица и рук I и II степени. Сейчас оба находятся в детской горбольнице Бердянска», - рассказали ведомстве.

Информации о том, где школьники достали порох, пока нет.

По факту произошедшего проводится проверка.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.