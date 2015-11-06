В Запорожской области два мальчика пострадали от взрыва пороха
09:55, 06 ноября 2015Новости регионов
93
Два местных жителя – мальчики 10-ти 12-ти лет в результате игр с порохом получили ожоги лица и рук I и II степени. Сейчас оба находятся в детской горбольнице Бердянска.
Сейчас дети находятся в детской горбольнице Бердянска / Фото: УНИАН
В Запорожской области два мальчика пострадали от взрыва пороха.
Как сообщили УНИАН в Бердянском горрайонном управлении ГСЧС, инцидент произошел вчера днем на территории села Андроновка.
«Два местных жителя – мальчики 10-ти 12-ти лет в результате игр с порохом получили ожоги лица и рук I и II степени. Сейчас оба находятся в детской горбольнице Бердянска», - рассказали ведомстве.
Информации о том, где школьники достали порох, пока нет.
По факту произошедшего проводится проверка.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter