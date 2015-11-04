В Одессе расследуют смерть младенца
11:46, 04 ноября 2015Новости регионов
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В Малиновском районе Одессы милиция начала расследование по факту смерти младенца.
В Одессе милиция начала расследование по факту смерти младенца / novayagazeta-ug.ru
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в Хмельницкий отдел милиции города сегодня поступило сообщение оператора «103» о внезапной смерти 4-месячного ребенка. По месту жительства семьи выехали правоохранители.
По предварительной информации врачей установлено, что ребенок умер в результате перекрытия дыхательных путей рвотными массами.
Начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причин и обстоятельств смерти ребенка.
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