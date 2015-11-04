В Одессе расследуют смерть младенца

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в Хмельницкий отдел милиции города сегодня поступило сообщение оператора «103» о внезапной смерти 4-месячного ребенка. По месту жительства семьи выехали правоохранители.

По предварительной информации врачей установлено, что ребенок умер в результате перекрытия дыхательных путей рвотными массами.

Начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причин и обстоятельств смерти ребенка.