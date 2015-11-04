В Киеве из-за пожара в центре кардиологии "Охматдета" эвакуировали 55 больных детей
В Киеве произошел пожар в 4-этажном здании центра детской кардиологии и кардиохирургии на территории детской больницы «Охматдет».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре на ул. Вячеслава Черновола, 28/1, поступила в Службу спасения «101» в 08.21.
Пожар был локализован в 08.42, ликвидирован - в 08.55.
По данным ГСЧС, пожар возник на 3-м этаже в кабинете старшей медицинской сестры на площади 25 кв. м. В результате пожара в помещении кабинета сработала противопожарная сигнализация, что способствовало оперативному прибытию пожарно-спасательных подразделений.
Во время тушения пожара из здания было эвакуировано 55 детей, 15 детей осталось в отделении интенсивной терапии под наблюдением обслуживающего персонала – угрозы их жизни и здоровью от опасных факторов пожара нет, заверяют в ГСЧС.
Также спасатели вывели в безопасную зону 150 человек обслуживающего персонала.