Во Львове открылась выставка скульптурных портретов для людей с недостатками зрения
Во Львовском дворце искусств открылась выставка в рамках социально-культурного проекта «Касаясь, вижу. Великие украинцы» для людей с недостатками зрения, которые смогут ознакомиться с экспозицией с помощью тактильных ощущений и аудио озвучивания.
Как сообщила УНИАН директор департамента по вопросам культуры, национальностей и религий Львовской облгосадминистрации Кристина Березовская, 1 ноября, во время презентации выставки, первыми ее увидели дети с недостатками зрения, а уже сегодня, 3 ноября, она открыта для всех посетителей.
“Это уникальный проект, который разрушит стереотип, что визуальное искусство доступно только тем, кто видит. Впервые создана возможность показать незрячим, как выглядели выдающиеся личности украинской культуры и науки”, - отметила Березовская.
Эта выставка 12-ти скульптурных портретов известных украинцев разных времен предназначена в первую очередь для незрячих людей. На ней представлены, в частности, бюст Андрея Шептицкого, Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко, Григория Сковороды, Марии Заньковецкой, Николая Амосова, Владимира Ивасюка, Георгия Гонгадзе и Сергея Нигояна.
Скульптуры, представленные в рамках проекта, раскрасили разными цветами дети с недостатками слуха и речи.
«Увидеть» экспонаты люди с ограниченным зрением могут через прикосновение.
Каждый экспонат сопровождает табличка с информацией шрифтом Брайля, а также звуковая информация, начитанная Святославом Вакарчуком, Джамалой, Павлом Табаковым и другими известными людьми.
Впоследствии проект «Касаясь, вижу: великие украинцы» будет экспонироваться в 20 районных центрах Львовской области, а также в других городах Украины.