Во Львове открылась выставка скульптурных портретов для людей с недостатками зрения

Люди с нарушениями зрения смогут ознакомиться с экспозицией с помощью тактильных ощущений и аудио озвучки / Фото: УНИАН

Как сообщила УНИАН директор департамента по вопросам культуры, национальностей и религий Львовской облгосадминистрации Кристина Березовская, 1 ноября, во время презентации выставки, первыми ее увидели дети с недостатками зрения, а уже сегодня, 3 ноября, она открыта для всех посетителей.

“Это уникальный проект, который разрушит стереотип, что визуальное искусство доступно только тем, кто видит. Впервые создана возможность показать незрячим, как выглядели выдающиеся личности украинской культуры и науки”, - отметила Березовская.

Эта выставка 12-ти скульптурных портретов известных украинцев разных времен предназначена в первую очередь для незрячих людей. На ней представлены, в частности, бюст Андрея Шептицкого, Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко, Григория Сковороды, Марии Заньковецкой, Николая Амосова, Владимира Ивасюка, Георгия Гонгадзе и Сергея Нигояна.

Скульптуры, представленные в рамках проекта, раскрасили разными цветами дети с недостатками слуха и речи.

«Увидеть» экспонаты люди с ограниченным зрением могут через прикосновение.

Каждый экспонат сопровождает табличка с информацией шрифтом Брайля, а также звуковая информация, начитанная Святославом Вакарчуком, Джамалой, Павлом Табаковым и другими известными людьми.

Впоследствии проект «Касаясь, вижу: великие украинцы» будет экспонироваться в 20 районных центрах Львовской области, а также в других городах Украины.